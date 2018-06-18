Активісти вимагають від Генпрокуратури перевірити факти корупції екс-міністрів оборони

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Члени ініціативної групи, які вивчають корупційні махінації у Міністерстві оборони, серед яких співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, голова громадської організації (ГО) "Захист і допомога" Андрій Пелюховський та журналіст, підполковник запасу Олександр Холява, переконані, що оборонозданіть України підірвали задовго до початку збройної агресії Росії проти України, передає УНН із посиланням на Gazeta.ua.

Небоєготові військові частини, деморалізовані та демотивовані офіцери та солдати, численні корупційні скандали, що повязані із продажем війського озброєння, техніки, земельні скандали, такими були Збройні сили України 2014 року. До такого стану справ причетні усі керівники військового відомства, які керували ним із часів незалежності України. Але жоден із них не поніс відповідальності.

"Відповідальність за розвал Збройних сил України мають нести усі керівники відомства. Розвалена армія стала причиноютого, що Росія пішла на анексію Криму і окупацію Донбасу. Сьогодні ми розпочинаємо низку брифінгів, під час яких розповімо громадськості про діяльність кожного міністра. Сьогодні широко відомо, як за часів керівництва міністра Анатолія Гриценко розпродавались за безцінь озброєння та військова техніка, земельні ділянки міноборони в усіх куточках України. Нажаль, правоохоронці так і не дали оцінки такій діяльності", - зазначив журналіст Холява.

За його словами, існує багато судових рішень, якими такі дії визнані незаконними. Але їхні ініціатори так і не понесли жодної відповідальності.

Зі свого боку, Дмитро Снєгирьов розповів про махінації із майном Дніпровського госпіталю, який був відчуджений комерційним структурам, а потім опинився у власності банку країни-агресора.

"Крім того, у Дніпрі знищили стратегічне державне підприємство "НД Технологічний інститут трубної промисловості" із виробництва напрямних для систем залпового вогню "Град", "Ураган" та "Смерч". У Вінниці, у військовій частині А0215 2017 року уклали угоду на 52 мільйонів гривень щодо ремонту літака АН-26, який 2015-го "оживили" коштом благодійного фонду "Крила Феніксу" та за безпосередньої участі ДП "Антонов". Вимагаю від органів прокуратури розпочати перевірки за кожним фактом" - заявив Снєгирьов.

Голова ГО "Захист і допомога" Пелюховський заявив, що його організація проводить антикорупційні розслідування зловживань високопосадовцями чинного та колишнього урядів України. Він вказав на кричущі факти безвідповідального ставлення до проблем суспільства з боку політика Гриценка, про що звертався до нього за підтримкою і допомогою. Жодної відповіді від нього він не дочекався.

"Навіщо нам команда боягузів, очолювана людиною, яка планує балотуватися на найвищу посаду в державі", - наголосив Пелюховський.

Як зазначили спікери, вони подали заяву до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідування вказаних та інших фактів, внесення цих даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та порушення низки кримінальних проваджень для встановлення істини. Крім цього, вони апелюватимуть до громадськості про проведення міжнародного аудиту діяльності Міністерства оборони України з часів незалежності.

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