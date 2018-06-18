Активисты требуют от Генпрокуратуры проверить факты коррупции экс-министров обороны

Небоеготовые военные части, деморализованные и демотивированы офицеры и солдаты, многочисленные коррупционные скандалы, связанные с продажей вооружения, военной техники, земельные скандалы, такими были Вооруженные силы Украины на 2014 год. К такому положению дел причастны все руководители военного ведомства, руководившие им со времен независимости Украины. Но ни один из них не понес ответственности.

"Ответственность за развал Вооруженных сил Украины должны нести все руководители ведомства. Развалившаяся армия стала причиной, почему Россия пошла на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Сегодня мы начинаем ряд брифингов, во время которых расскажем общественности о деятельности каждого министра. Сегодня широко известно, как во времена руководства министра Анатолия Гриценко распродавались за бесценок вооружение и военная техника, земельные участки Минобороны во всех уголках Украины. К сожалению, правоохранители так и не дали оценки такой деятельности", - отметил журналист Холява.

По его словам, существует много судебных решений, которыми такие действия признаны незаконными. Но их инициаторы так и не понесли никакой ответственности.

В свою очередь Снегирев рассказал о сделках с имуществом Днепровского военного госпиталя, который был отдан коммерческим структурам, а затем оказался в собственности банка страны-агрессора.

"Кроме того, в Днипре уничтожили стратегическое государственное предприятие "НД Технологический институт трубной промышленности" по производству направляющих для систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч". В Виннице, в военной части А0215 в 2017 году заключили соглашение на 52 миллионов гривен по ремонту самолета АН-26, который в 2015-м "оживили" за счет благотворительного фонда "Крылья Феникса" и при непосредственном участии ГП "Антонов". Требую от прокуратуры начать проверки по каждому факту", - заявил Снегирев.

Председатель ОО "Защита и помощь" Пелюховский заявил, что его организация проводит антикоррупционные расследования злоупотреблений чиновниками действующего и бывшего правительств Украины. Он указал на вопиющие факты безответственного отношения к проблемам общества со стороны политика Гриценко, о чем обращался к нему за поддержкой и помощью. Никакого ответа от него он не дождался.

"Зачем нам команда трусов, возглавляемая человеком, который планирует баллотироваться на высший пост в государстве", - подчеркнул Пелюховский.

Как отметили спикеры, ими подано заявление в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать перечисленные факты, внести эти данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и возбудить ряд уголовных производств для установления истины. Кроме этого, они будут апеллировать к общественности о проведении международного аудита деятельности Министерства обороны Украины со времен независимости.