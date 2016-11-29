Активісти в Одесі вийшли на захист об'єкту культурної спадщини
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні одесити виступили проти руйнування колишнього санаторія Чувиріна, що знаходиться на Французькому бульварі. Будинок є пам'ятником архітектури, передає кореспондент УНН.
Люди вважають, що забудовник діє, порушуючи чинне законодавство.
"Ми не дозволимо руйнування пам'ятника архітектури і будемо пильнувати за тим, як забудовник реконструює ці об'єкти", - розповіла активіст Валентина Мазепа.
Зазначимо, що управління архітектури Одеської міської ради оштрафувало фірму забудовника на 700 тис. грн за те,що вони не надали проект реконструкції об'єкту культурної спадщини, а також розпочали роботу без дозвільних документів.
Активісти наголошують, що будуть пильнувати за тим, як забудовник дотримається своїх обіцянок у збереженні архітектурної пам'ятки, якщо він цього не зробить - перейдуть до радикальних дій.