Активисты в Одессе вышли на защиту объекта культурного наследия

Люди считают, что застройщик действует с нарушением действующего законодательства.

"Мы не позволим разрушать памятники архитектуры и будем следить за тем, как застройщик реконструирует эти объекты", - рассказала активист Валентина Мазепа.

Отметим, что управление архитектуры Одесского городского совета оштрафовало фирму застройщика на 700 тыс. грн за то, что они не предоставили проект реконструкции объекта культурного наследия, а также начали работу без разрешительных документов.

Активисты отмечают, что будут следить за тем, как застройщик будет придерживаться своих обещаний о сохранении архитектурного памятника, если он этого не сделает - перейдут к радикальным действия.