Активісти у Києві закликали світ об’єднатися проти російського тероризму

До будівлі Київської міської державної адміністрації сьогодні прийшли дорослі з дітьми, аби привернути увагу світу до терористичної політики Кремля. Зокрема, дорослі та діти тримали транспаранти з написами: “Разом проти кремлівського терору”, “Путін — терорист №1”, “Кремль покайся” та багато інших. Акція була нечисленною.

Розгорнувши транспаранти біля КМДА, один з учасників мітингу наголосив, що українці обурюються російським терором, який проводить Кремль багато років по планеті.

“І у себе в Росії, і в Сирії, у Криму, на Донбасі гинуть тисячами люди. Терористичні акти, які відбувалися в Європі, також мають російський слід. Це цілком очевидно. Ми закликаємо весь світ об’єднатися у боротьбі проти терориста №1 Путіна”, — наголосив активіст.

Після нетривалої промови люди вирушили до Майдану Незалежності, де продовжили свою акцію.