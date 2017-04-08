Активисты в Киеве призвали мир объединиться против российского терроризма

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40434 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156541 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116483 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116483 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112528 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104238 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153607 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Активисты в Киеве призвали мир объединиться против российского терроризма

Активисты в Киеве призвали мир объединиться против российского терроризма

Киев  •  УНН

 • 15692 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня на улицу Крещатик в Киеве пришли взрослые и дети на акцию для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к террористической деятельности Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

К зданию Киевской городской государственной администрации сегодня пришли взрослые с детьми, чтобы привлечь внимание мира к террористической политике Кремля. В частности, взрослые и дети держали транспаранты с надписями: "Вместе против кремлевского террора", "Путин - террорист №1", "Кремль покайся" и многие другие. Акция была немногочисленной.

Развернув транспаранты возле КГГА, один из участников митинга подчеркнул, что украинцы возмущены российским террором, который проводит Кремль много лет на планете.

"И у себя в России, и в Сирии, в Крыму, на Донбассе гибнут тысячами люди. Террористические акты, которые происходили в Европе, также имеют российский след. Это совершенно очевидно. Мы призываем весь мир объединиться в борьбе против террориста №1 Путина", - подчеркнул активист.

После непродолжительной речи люди отправились на Майдан Независимости, где продолжили свою акцию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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