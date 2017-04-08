Активисты в Киеве призвали мир объединиться против российского терроризма

К зданию Киевской городской государственной администрации сегодня пришли взрослые с детьми, чтобы привлечь внимание мира к террористической политике Кремля. В частности, взрослые и дети держали транспаранты с надписями: "Вместе против кремлевского террора", "Путин - террорист №1", "Кремль покайся" и многие другие. Акция была немногочисленной.

Развернув транспаранты возле КГГА, один из участников митинга подчеркнул, что украинцы возмущены российским террором, который проводит Кремль много лет на планете.

"И у себя в России, и в Сирии, в Крыму, на Донбассе гибнут тысячами люди. Террористические акты, которые происходили в Европе, также имеют российский след. Это совершенно очевидно. Мы призываем весь мир объединиться в борьбе против террориста №1 Путина", - подчеркнул активист.

После непродолжительной речи люди отправились на Майдан Независимости, где продолжили свою акцию.