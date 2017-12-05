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Активісти спробували зупинити авто з Саакашвілі

Активісти спробували зупинити авто з Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Активісти намагаються не пропустити автомобіль, в якому правоохоронці нібито везуть екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, за інформацією адвоката Маркіяна Галабали, Саакашвілі намагаються вивезти в мікроавтобусі "Альфи".

Учасники акції за місцем проживання Саакашвілі у Києві заблокували дорогу та намагаються не пропустити автомобіль. Також невідомі кинули димову шашку.

Як повідомляв УННСБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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