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Активисты попытались остановить автомобиль с Саакашвили

Активисты попытались остановить автомобиль с Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Активисты пытаются не пропустить автомобиль, в котором правоохранители якобы везут экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В частности, по информации адвоката Маркияна Галабала, Саакашвили пытаются вывезти в микроавтобусе "Альфы".

Участники акции по месту жительства Саакашвили в Киеве заблокировали дорогу и стараются не пропустить автомобиль. Также неизвестные бросили дымовую шашку.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.

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Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.

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