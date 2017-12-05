Активисты попытались остановить автомобиль с Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Активисты пытаются не пропустить автомобиль, в котором правоохранители якобы везут экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, по информации адвоката Маркияна Галабала, Саакашвили пытаются вывезти в микроавтобусе "Альфы".
Участники акции по месту жительства Саакашвили в Киеве заблокировали дорогу и стараются не пропустить автомобиль. Также неизвестные бросили дымовую шашку.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.