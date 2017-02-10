Активісти продовжують блокувати залізничну колію на Луганщині — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Активісти продовжують блокувати залізничну колію на Луганщині. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
"Ситуація не змінилася, як і раніше від 7 до 10 активістів продовжують блокувати колію", - повідомила Т.Погукай.
За її словами, поліція не фіксувала порушень громадського порядку з боку блокувальників.
Разом з тим Т.Погукай зазначила, що слідство щодо псування залізничної колії на Луганщині продовжується.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.
Як повідомляв УНН, за інформацією "Укрзалізниці", загальні збитки від блокування руху на двох перегонах Донбасу перевищили 40 мільйонів гривень.