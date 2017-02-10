Активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области - полиция

"Ситуация не изменилась, как и раньше от 7 до 10 активистов продолжают блокировать железную дорогу", - сообщила Т.Погукай.

По ее словам, полиция не фиксировала нарушений общественного порядка со стороны активистов.

Вместе с тем Т.Погукай отметила, что следствие относительно порчи железнодорожных путей в Луганской области продолжается.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Как сообщал УНН, по информации "Укрзализныци", общие убытки от блокирования движения на двух перегонах Донбасса превысили 40 млн грн.