Активісти повідомили про новий авіаудар по Хан-Шейхуну

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сирійські правозахисники заявили про новий авіаналіт на місто Хан-Шейхун в північно-сирійській провінції Ідліб, де в результаті атаки, вчиненої невідомими бомбардувальниками, в суботу, 8 квітня, в східній частині міста загинула жінка, ще одна людина поранена. Про це повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Тим часом ще одна моніторингова група, Регіональний координаційний комітет повідомив, що бомбардування здійснювалася з російського військового літака. За даними правозахисників, загибла жінка була біженцем з центральної частини Сирії.

4 квітня на Хан-Шейхун була здійснена атака імовірно із застосуванням хімічної зброї. В результаті загинули, за останніми даними, 87 осіб.

Одночасно Сирійська наглядова рада з прав людини повідомила про загибель щонайменше 15 осіб на заході Ракки в результаті бомбардувань очолюваної США коаліції проти джихадистського угруповання "Ісламська держава". Серед загиблих, за цими даними, чотири дитини.

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