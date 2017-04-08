Активисты сообщили о новом авиаударе по Хан-Шейхун
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сирийские правозащитники заявили о новом авианалете на город Хан-Шейхун в северосирийской провинции Идлиб, где в результате атаки, совершенной неизвестными бомбардировщиками, в субботу, 8 апреля, в восточной части города погибла женщина, еще один человек ранен. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Между тем еще одна мониторинговая группа, Региональный координационный комитет сообщил, что бомбардировка осуществлялась с российского военного самолета. По данным правозащитников, погибшая женщина была беженкой из центральной части Сирии.
4 апреля на Хан-Шейхун была осуществлена атака предположительно с применением химического оружия. В результате погибли, по последним данным, 87 человек.
Одновременно Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил о гибели по меньшей мере 15 человек на западе Ракки в результате бомбардировок возглавляемой США коалиции против джихадистской группировки "Исламское государство". Среди погибших, по этим данным, четыре ребенка.