Активісти планують 21 листопада провести у Києві марш Революції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Активісти "Чорного комітету" планують 21 листопада провести у Києві марш Революції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник "Чорного комітету" Богдан Тицький, передає УНН.
"Сьогодні, на спільній нараді, було прийнято рішення щодо відзначення третьої річниці початку Революції Гідності. 21 листопада о 19:00 ми виходимо на Майдан на віче, після якого буде проведено марш Революції", - написав Б.Тицький.
Він також додав, що активісти збираються, щоб "нагадати чиновникам та олігархам, що революція ще не завершена, наша революція ще триває. Ми нагадаємо, що єдиним джерелом влади в Україні є народ".
Довідка УНН: Революція Гідності - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.