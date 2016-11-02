Активисты планируют 21 ноября провести в Киеве марш Революции

"Сегодня, на совместном совещании было принято решение о праздновании третьей годовщины начала революции Достоинства. 21 ноября в 19:00 мы выходим на Майдан на вече, после которого будет проведено марш Революции", - написал Б.Тицкий.

Он также добавил, что активисты собираются, чтобы "напомнить чиновникам и олигархам, что революция еще не завершена, наша революция продолжается. Мы напомним, что единственным источником власти в Украине является народ".

Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующего противодействия этому курсу.