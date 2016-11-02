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15 марта, 19:03 • 113886 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135712 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128383 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111726 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104884 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101024 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Активисты планируют 21 ноября провести в Киеве марш Революции

Активисты планируют 21 ноября провести в Киеве марш Революции

Киев • УНН

 • 16529 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Активисты "Черного комитета" планируют 21 ноября провести в Киеве марш Революции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель "Черного комитета" Богдан Тицкий, передает УНН.

"Сегодня, на совместном совещании было принято решение о праздновании третьей годовщины начала революции Достоинства. 21 ноября в 19:00 мы выходим на Майдан на вече, после которого будет проведено марш Революции", - написал Б.Тицкий.

Он также добавил, что активисты собираются, чтобы "напомнить чиновникам и олигархам, что революция еще не завершена, наша революция продолжается. Мы напомним, что единственным источником власти в Украине является народ".

Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующего противодействия этому курсу.

Украинские Национальные Новости

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