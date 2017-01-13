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Активісти під КСУ вимагали відмінити мовний закон Ківалова-Колісніченка

Активісти під КСУ вимагали відмінити мовний закон Ківалова-Колісніченка

Київ • УНН

 • 20325 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Активісти пікетували Конституційний суд України з вимогою відмінити мовний закон Ківалова-Колісніченка, передає кореспондент УНН.

Активісти назвали закон “Про засади державної мовної політики” антиконституційним та таким, що дискримінує українську мову як державну в Україні.

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“Розумієте, якщо б в нас керувались здоровим глуздом, то цей закон давно б скасували. Чи ще пан Турчинов, або вже зараз Гройсман. Наукові спеціалісти вже назвали цей закон антиконституційним, але враховуючи те, що в складі суду є люди, які працювали на Януковича, і котрі є на гачку у теперішньої влади, то можемо очікувати, що закон буде відмінений лише в деяках частинах”, - сказав один із учасників акції.

Як зауважили активісти, вони вимагають, аби КСУ скасував цей документ.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 13 січня, КСУ продовжив розгляд справи щодо мовного закону Ківалова-Колісніченка.

Українські Національні Новини

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