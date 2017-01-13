Активисты под КСУ требовали отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Активисты пикетировали Конституционный суд Украины с требованием отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко, передает корреспондент УНН.
Активисты назвали закон "Об основах государственной языковой политики" антиконституционным и таким, который дискриминирует украинский язык как государственный в Украине.
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"Понимаете, если бы у нас руководствовались здравым смыслом, то этот закон давно бы отменили. Или еще господин Турчинов, или уже сейчас Гройсман. Научные специалисты уже назвали этот закон антиконституционным, но учитывая то, что в составе суда есть люди, которые работали на Януковича, и которые на крючке у нынешней власти, то можем ожидать, что закон будет отменен лишь в некоторой части", - сказал один из участников акции.
Как отметили активисты, они требуют, чтобы КСУ отменил этот документ.
Как сообщал УНН, сегодня, 13 января, КСУ продолжил рассмотрение дела по языковому закону Кивалова-Колесниченко.