Активіст І.Дадін прибуде до нового місця відбування покарання 9-10 січня

Зазначається, що І.Дадіну буде надана можливість поговорити з одним із родичів по телефону.

Як повідомляв УНН, російські письменники вимагають повідомити місцеперебування І.Дадіна.

Нагадаємо, Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.