Активіст І.Дадін прибуде до нового місця відбування покарання 9-10 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Засуджений російський активіст Ільдар Дадін прибуде до нового місця відбування покарання 9-10 січня. Про це повідомила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що І.Дадіну буде надана можливість поговорити з одним із родичів по телефону.
Як повідомляв УНН, російські письменники вимагають повідомити місцеперебування І.Дадіна.
Нагадаємо, Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.