Активист И.Дадин прибудет к месту отбывания наказания 9-10 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Осужденный российский активист Ильдар Дадин прибудет к месту отбывания наказания 9-10 января. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что И.Дадину будет предоставлена возможность поговорить с одним из родственников по телефону.
Как сообщал УНН, российские писатели требуют сообщить местонахождение И.Дадина.
Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.