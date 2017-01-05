Активист И.Дадин прибудет к месту отбывания наказания 9-10 января

Отмечается, что И.Дадину будет предоставлена ​​возможность поговорить с одним из родственников по телефону.

Как сообщал УНН, российские писатели требуют сообщить местонахождение И.Дадина.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.