Активи збанкрутілих банків пустили з молотка за 54 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів продав активи банків, що ліквідуються, за 54 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, передає УНН.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 20 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 53,55 млн грн”, — розповіли у ФГВФО.
Із них на суму 12,54 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 40,44 млн грн — з реалізації основних засобів банків (переважно — це нерухоме майно на суму 38,38 млн грн). Крім того 0,17 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,39 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).
Цього тижня планується продати активів на загальну 6 млрд 784,53 млн грн.
Із них на суму 3 млрд 610,19 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 3 млрд 172,02 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 2,31 млн грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів подав до Кредитного реєстру НБУ інформацію про кредитні операції боржників банків, сума боргів яких дорівнює або перевищує 372,3 тис. гривень.