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Активы обанкротившихся банков пустили с молотка за 54 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидируемых банков за 54 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда, передает УНН.

Активы обанкротившихся банков пустили с молотка за 54 млн грн

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 20 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 53,55 млн грн”, — рассказали в ФГВФЛ.

Из них на сумму 12,54 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 40,44 млн грн — по реализации основных средств банков (в основном — это недвижимое имущество на сумму 38,38 млн грн). Кроме того 0,17 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,39 млн грн — от продажи других активов (картин, монет и т.п.).

На этой неделе планируется продать активов на общую 6 млрд 784,53 млн грн.

Из них на сумму 3 млрд 610,19 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 3 млрд 172,02 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 2,31 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов подал в Кредитный реестр НБУ информацию о кредитных операциях должников банков, сумма долгов которых равна или превышает 372,3 тыс. гривен.

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