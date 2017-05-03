Активи НБУ за перший квартал 2017 року зменшились на 12,5 млрд гривень

КИЇВ. 3 травня. УНН. Активи Національного банку України в І кварталі 2017 року зменшилися на 12,5 млрд грн до 928 млрд грн у порівнянні з початком року. Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансовий стан за 31 березня поточного року, передає УНН.