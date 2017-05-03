Активи НБУ за перший квартал 2017 року зменшились на 12,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Активи Національного банку України в І кварталі 2017 року зменшилися на 12,5 млрд грн до 928 млрд грн у порівнянні з початком року. Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансовий стан за 31 березня поточного року, передає УНН.
“Активи Національного банку України в І кварталі 2017 року зменшилися на 12,5 млрд грн до 928 млрд грн у порівнянні з початком року”, — зазначається у повідомленні Нацбанку.
Як зазначив директор Департаменту фінансового контролінгу НБУ Олег Стринжа, в основному зменшення активів центрального банку відбулося за рахунок скорочення міжнародних резервів, що з необхідністю здійснення платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті.
“Найбільш вагомим фактором у скороченні активів центрального банку було зменшення валютних активів НБУ на 2% до 18,1 млрд дол. США. Водночас гривневі активи Національного банку збільшилися на 2,13 млрд грн та складають 441,4 млрд грн. Це обумовлено збільшенням портфелю цінних паперів України до 397,06 млрд грн, скороченням кредитного портфелю НБУ до 35,1 млрд грн. Також за підсумками І кварталу цього року відбулося розформування резервів під надані кредити на суму 5 млрд грн”, — зазначив О.Стринжа.
Зобов’язання НБУ за цей період зменшилися на 30,2 млрд грн до 762,75 млрд грн, що обумовлено скороченням обсягу портфелю депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком до 65,5 млрд грн (на 4%) та банкнот і монет в обігу до 311,50 млрд грн (на 9%).
Власний капітал НБУ збільшився на 12% та становить 165,30 млрд грн.
Крім того, НБУ відобразив як зобов’язання частину прибутку за 2016 рік до розподілу до державного бюджету в обсязі 44,38 млрд гривень, яка підлягає перерахуванню до держбюджету поточного року.
Як повідомляв УНН, за словами П.Порошенка, зарахування до Держбюджету 1,1 млрд доларів, золотовалютні резерви держави складатимуть 18,4 млрд доларів США.