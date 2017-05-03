Активы НБУ за первый квартал 2017 уменьшились на 12,5 млрд гривен

"Активы Национального банка Украины в I квартале 2017 уменьшились на 12,5 млрд грн до 928 млрд грн по сравнению с началом года", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Как отметил директор Департамента финансового контроллинга НБУ Олег Стринжа, в основном уменьшение активов центрального банка произошло за счет сокращения международных резервов, с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

"Наиболее весомым фактором в сокращении активов центрального банка было уменьшение валютных активов НБУ на 2% до 18,1 млрд долл. США. В то же время гривневые активы Национального банка увеличились на 2,13 млрд грн и составляют 441,4 млрд грн. Это обусловлено увеличением портфеля ценных бумаг Украины в 397,06 млрд грн, сокращением кредитного портфеля НБУ в 35,1 млрд грн. Также по итогам I квартала этого года произошло расформирование резервов под предоставленные кредиты на сумму 5 млрд грн", - отметил О.Стринжа.

Обязательства НБУ за этот период уменьшились на 30,2 млрд грн до 762,75 млрд грн, что обусловлено сокращением объема портфеля депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком к 65,5 млрд грн (на 4%) и банкнот и монет в обращении к 311,50 млрд грн (на 9%).

Собственный капитал НБУ увеличился на 12% и составляет 165,30 млрд грн.

Кроме того, НБУ отразил как обязательства часть прибыли за 2016 распределению в государственный бюджет в объеме 44,38 млрд гривен, которая подлежит перечислению в госбюджет текущего года.

Как сообщал УНН, по словам Порошенко, зачисления в Госбюджет 1,1 млрд долларов, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов США.