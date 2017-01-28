Акробати із Каліфорнії кинули виклик гравітації і станцювали на скелях та хмарочосах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Скелелази-акробати з Каліфорнії, об'єднані в групу Bandaloop, станцювали вже більш ніж у ста містах по всьому світу на скелях та хмарочосах, найбільша висота на якій вони виконували вертикальні танці це 2700 футів у повітрі, передає УНН з посиланням на CNN.
Як пише видання, “вертикальними” танцями група займається більше двадцяти років. Тренування у них проходять на мостах та рекламних щитах.
Трупою Bandaloop ось вже 20 років керує професійний скелелаз і хореограф Амелія Рудольф. Вона пильно стежить за безпекою своїх підопічних. Перед кожним виступом на висоті вона особисто перевіряє їх страхувальні спорядження.
Саме за допомогою альпіністських мотузок, страхувальних поясів і карабінів віртуози з Bandaloop виконують свої танці у повітрі.
Повисаючи на мотузках, вони розгойдуються, ковзають вгору і вниз, здійснюють під музику найскладніші акробатичні трюки.
“Ми не сміливці. Ми просто хочемо підняти людський дух. Особливо у сучасному світі, де так багато сумних речей, я думаю дуже важливо відчувати та надихати людей на нові можливості”, — сказала А.Рудольф.
Для того, щоб кинути виклик законам гравітації танцюристи покладаються на технології скелелазів.
“Коли ми танцюємо у повітрі то глядачі відчувають те, що відчуваємо ми, як легко літати у повітрі. Я думаю, що це їх надихає змінити своє повсякденне життя”, — зазначає А.Рудольф.
Як повідомляв УНН, перший мандрівний фестиваль сучасного танцю проведуть в Україні.