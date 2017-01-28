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Акробаты из Калифорнии бросили вызов гравитации и станцевали на скалах и небоскребах

Киев • УНН

 • 14533 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Скалолазы-акробаты из Калифорнии, объединенные в группу Bandaloop, станцевали уже более чем в ста городах по всему миру на скалах и небоскребах, наибольшая высота на которой они выполняли вертикальные танцы это 2700 футов в воздухе, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, "вертикальными" танцами группа занимается более двадцати лет. Тренировки у них проходят на мостах и ​​рекламных щитах.

Труппой Bandaloop вот уже 20 лет руководит профессиональный скалолаз и хореограф Амелия Рудольф. Она пристально следит за безопасностью своих подопечных. Перед каждым выступлением на высоте она лично проверяет их страховочные снаряжения.

Именно с помощью альпинистских веревок, страховочных поясов и карабинов виртуозы из Bandaloop выполняют свои танцы в воздухе.

Повисая на веревках, они раскачиваются, скользят вверх и вниз, осуществляют под музыку сложные акробатические трюки.

"Мы не смельчаки. Мы просто хотим поднять человеческий дух. Особенно в современном мире, где так много печальных вещей, я думаю очень важно чувствовать и вдохновлять людей на новые возможности", - сказала А.Рудольф.

Для того, чтобы бросить вызов законам гравитации танцоры полагаются на технологии скалолазов.

"Когда мы танцуем в воздухе то зрители чувствуют то, что чувствуем мы, как легко летать в воздухе. Я думаю, что это их вдохновляет изменить свою повседневную жизнь", - отмечает А.Рудольф.

Как сообщал УНН, первый туристический фестиваль современного танца проведут в Украине.

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