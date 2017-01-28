Акробаты из Калифорнии бросили вызов гравитации и станцевали на скалах и небоскребах

КИЕВ. 28 января. УНН. Скалолазы-акробаты из Калифорнии, объединенные в группу Bandaloop, станцевали уже более чем в ста городах по всему миру на скалах и небоскребах, наибольшая высота на которой они выполняли вертикальные танцы это 2700 футов в воздухе, передает УНН со ссылкой на CNN.