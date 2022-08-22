"Акордбанк" заборгував 8 мільйонів доларів

Деталі

За інформацією "Альфа-Банку", "Акордбанк" має заборгованість у розмірі 8 млн доларів та не виконує зобов’язання посилаючись на форс-мажорні обставини. За інформацією УНН, довідка про угоду між двома банками була укладена 24 лютого, у перший день війни росії з Україною. За попередніми домовленостями, “Аккордбанк”, який належить Данилу Волинцю - чоловіку посла України в США Оксани Маркарової, мав повернути кошти вже наступного дня - 25 лютого. Однак повернення не відбулося.

В "Альфа-Банку" відмовились від коментарів. Водночас за інформацією ЗМІ, юристи, які знайомі з цією справою, стверджують, що "Акордбанк" має можливість виконати умови договору і в даному випадку використовує форс-мажор як привід для ухилення від зобов’язань. Ба більше - через те, що банк фактично повністю належить чоловікові Маркарової (володіє понад 70% акцій банку) - "Акордбанк" буцімто вважав, що "Альфа-Банк" не наважиться подати позов, щоб уникнути конфлікту з посадовою особою

Нагадаємо

Раніше Нацбанк неодноразово штрафував “Аккордбанк” за порушення фінансового моніторингу. В липні 2020 року Національний банк застосував до ПуАТ "КБ "Акордбанк" штраф у 300 тис. грн за порушення вимог положень про здійснення банками фінмоніторингу у частині нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів. Нині Нацбанк судиться з “Акордбанком” щодо правомірності цього штрафу.

У НБУ також додали, що у січні того ж року ухвалили рішення про накладання на цей банк штрафу у розмірі понад 2 млн грн, яке було скасоване у судовому порядку.