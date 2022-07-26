НБУ судиться з "Акордбанком" за правомірність накладання штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Національний банк захищає в суді правомірність рішення про застосування заходів впливу до ПуАТ «КБ «Акордбанк». Мова йде про оскарження скасування штрафу у розмірі 300 тисяч грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення регулятора.
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«Національний банк оскаржив у касаційному порядку судові рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду стосовно скасування рішення регулятора про накладення штрафу на ПуАТ "КБ "Акордбанк" у розмірі 300 000,00 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу», - повідомив НБУ.
Нагадаємо, що в липні 2020 року Національний банк застосував до ПуАТ "КБ "Акордбанк" зазначений штраф за порушення вимог пположень про здійснення банками фінмоніторингу у частині нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
У НБУ також додали, що у січні того ж року ухвалили рішення про накладання на цей банк штрафу у розмірі понад 2 млн грн, яке також було скасоване у судовому порядку.
«Нагадуємо, що регулятор застосував цей захід впливу за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати, зокрема, вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналіз їхніх фінансових операцій», - додали у НБУ.
Окружний адміністративний суд міста Києва у задоволенні позовних вимог банку до Національного банку відмовив повністю. Проте Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вищезазначене рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та ухвалив нове рішення про задоволення позовних вимог ПуАТ "КБ"АКОРДБАНК", яке залишено без змін Верховним Судом.
Довідково
«Акордбанк» - український комерційний банк, який належить Данилу Волинцю (власник понад 70% акцій фінустанови).