НБУ судится с "Аккордбанком" за правомерность наложения штрафа

Цитата

«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на ПАО "КБ "Аккордбанк" в размере 300 000,00 грн за нарушение в сфере финансового мониторинга», - сообщил НБУ.

Напомним, что в июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО "КБ "Аккордбанк" указанный штраф за нарушение требований положения об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

В НБУ также добавили, что в январе того же года было принято решение о наложении на этот банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое также было отменено в судебном порядке.

«Напоминаем, что регулятор применил эту меру влияния за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма (в частности системы управления рисками легализации уголовных доходов/финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций», - добавили в НБУ.

Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал. Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеупомянутое решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований ПАО "КБ "АКОРДБАНК", которое оставлено без изменений Верховным Судом.

Справочно

«Аккордбанк» - украинский коммерческий банк, принадлежащий Даниилу Волынцу (владелец свыше 70% акций финучреждения).