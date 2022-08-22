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"Аккордбанк" задолжал 8 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 210530 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. “Альфа-Банк Украина" (Sense Bank) подал иск на "Аккордбанк" из-за невыполнения сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме 8 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на реестр судебных дел.

"Аккордбанк" задолжал 8 миллионов долларов

Детали

По информации "Альфа-Банка", "Аккордбанк" имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. По информации УНН, справка о соглашении между двумя банками была заключена 24 февраля, в первый день войны россии с Украиной. По предварительным договоренностям, “Аккордбанк”, принадлежащий Даниилу Волынцу - мужу посла Украины в США Оксаны Маркаровой, должен был вернуть средства уже на следующий день - 25 февраля. Однако возврата не произошло.

В "Альфа-Банке" отказались от комментариев. В то же время, по информации СМИ, юристы, знакомые с этим делом, утверждают, что "Аккордбанк" имеет возможность выполнить условия договора и в данном случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств. Более того - потому, что банк фактически полностью принадлежит мужу Маркаровой (владеет более 70% акций банка) - "Аккордбанк" якобы считал, что "Альфа-Банк" не решится подать иск, чтобы избежать конфликта с должностным лицом

Напомним

Ранее Нацбанк неоднократно штрафовал “Аккордбанк” за нарушение финансового мониторинга. В июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО "КБ "Аккордбанк" штраф в 300 тыс. грн за нарушение требований положений об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. В настоящее время Нацбанк судится из “Аккордбанком” относительно правомерности этого штрафа. 

В НБУ также добавили, что в январе того же года было принято решение о наложении на этот банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое было отменено в судебном порядке.

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