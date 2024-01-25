Агітував у колонії на підтримку росії: у Харкові засуджений отримав підозру

У виправній колонії в Харкові засуджений отримав підозру за те, що відкрито вітав дії окупантів та закликав інших в’язнів до підтримки рф. Про це повідомила поліція Харківської області, передає УНН.

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До поліції надійшла інформація про те, що в одному із виправних закладів міста Харкова чоловік 1985 року народження відкрито підтримує окупантів. Він закликав інших засуджених до підтримки рішень та дій держави агресора.

Зловмисник висловлював думки, що Україна повинна бути територією росії, підтримував тимчасову окупацію частини держави, висловлював сподівання, що рф анексує й іншу територію України. Він бажав жити в росії та підкорятись її законам.

Наразі в’язню повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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