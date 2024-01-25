Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

В исправительной колонии в Харькове осужденный получил подозрение за то, что открыто приветствовал действия оккупантов и призвал других заключенных к поддержке рф. Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

В полицию поступила информация о том, что в одном из исправительных учреждений города Харькова мужчина 1985 года рождения открыто поддерживает оккупантов. Он призвал других осужденных к поддержке решений и действий государства агрессора.

Злоумышленник высказывал мысли, что Украина должна быть территорией россии, поддерживал временную оккупацию части государства, выражал надежду, что рф аннексирует и другую территорию Украины. Он хотел жить в россии и подчиняться ее законам.

Сейчас заключенному сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

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