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Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14% обсягу ВВП України - Гройсман

Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14% обсягу ВВП України - Гройсман

Київ • УНН

 • 28389 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14 відсотків обсягу валового внутрішнього продукту України і близько третини надходжень до державного бюджету. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вітанні до Дня працівників сільського господарства, передає УНН.

“...українська аграрна галузь є флагманом нашої економіки. Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14 відсотків обсягу валового внутрішнього продукту України і близько третини надходжень до державного бюджету”, — зазначив Гройсман.

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Крім того він додав, що, займаючи лідерські позиції, українська аграрна галузь має стрімкі перспективи для подальшого розвитку.

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“Наша аграрна сировина та товари з кожним роком завойовують нові ринки, що дає поштовх для нарощування експортного потенціалу країни”, — резюмував Гройсман.

Як повідомляв УННна підтримку аграрного сектору в 2018 році уряд планує спрямувати 7,3 млрд грн.

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