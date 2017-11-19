Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14% обсягу ВВП України - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14 відсотків обсягу валового внутрішнього продукту України і близько третини надходжень до державного бюджету. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вітанні до Дня працівників сільського господарства, передає УНН.
“...українська аграрна галузь є флагманом нашої економіки. Агропромисловий комплекс забезпечує близько 14 відсотків обсягу валового внутрішнього продукту України і близько третини надходжень до державного бюджету”, — зазначив Гройсман.
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Крім того він додав, що, займаючи лідерські позиції, українська аграрна галузь має стрімкі перспективи для подальшого розвитку.
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“Наша аграрна сировина та товари з кожним роком завойовують нові ринки, що дає поштовх для нарощування експортного потенціалу країни”, — резюмував Гройсман.
Як повідомляв УНН, на підтримку аграрного сектору в 2018 році уряд планує спрямувати 7,3 млрд грн.