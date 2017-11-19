Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14% объема ВВП Украины - Гройсман

"... украинская аграрная отрасль является флагманом нашей экономики. Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14 процентов объема валового внутреннего продукта Украины и около трети поступлений в государственный бюджет", - отметил Гройсман.

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Кроме того, он добавил, что, занимая лидирующие позиции, украинская аграрная отрасль имеет стремительные перспективы для дальнейшего развития.

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"Наше аграрное сырье и товары с каждым годом завоевывают новые рынки, что дает толчок для наращивания экспортного потенциала страны", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНН, на поддержку аграрного сектора в 2018 году правительство планирует направить 7,3 млрд грн.