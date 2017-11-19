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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14295 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28447 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35702 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100164 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87944 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124534 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14% объема ВВП Украины - Гройсман

Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14% объема ВВП Украины - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 28385 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14 процентов объема валового внутреннего продукта Украины и около трети поступлений в государственный бюджет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства, передает УНН.

"... украинская аграрная отрасль является флагманом нашей экономики. Агропромышленный комплекс обеспечивает около 14 процентов объема валового внутреннего продукта Украины и около трети поступлений в государственный бюджет", - отметил Гройсман.

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Кроме того, он добавил, что, занимая лидирующие позиции, украинская аграрная отрасль имеет стремительные перспективы для дальнейшего развития.

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"Наше аграрное сырье и товары с каждым годом завоевывают новые рынки, что дает толчок для наращивания экспортного потенциала страны", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНН, на поддержку аграрного сектора в 2018 году правительство планирует направить 7,3 млрд грн.

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