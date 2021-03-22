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Агробізнесмен Косюк розкрив свою концепцію щастя

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Один з найвпливовіших бізнесменів України Юрій Косюк вважає, що найбільше щастя - це свобода вибору і свобода рішення, повідомляє УНН.

“Для мене свобода — безцінна, немає таких грошей, заради яких я міг би нею пожертвувати. Бізнес для мене — це теж про свободу”, — сказав Косюк в інтерв’ю виданню Forbes.

Свою концепцію щастя Косюк реалізує і в своїй компанії МХП.

“Усе просто і дуже прагматично. Щасливі люди — продуктивніші і приносять кращий результат. Я завжди наводжу побутовий приклад: коли ти щасливий, то можеш робити п’ять справ водночас і забувати про відчуття голоду. Щаслива дружина ніколи не буде скаржитися, що вона не встигає щось зробити по господарству або втомилася доглядати за дітьми.

Щасливі люди — вони багаторукі й самозаряджальні. Щасливих людей дуже просто помітити. У мене вікна виходять на парковку, і я іноді дивлюся, як співробітники йдуть до своїх машин, і можна побачити, наскільки у них все або добре, або погано. Навіть за ходою можна побачити динаміку”, — уточнив власник компанії.

Також Косюк зазначив, що не вірить у вигорання.

“Вигорають люди, яким не подобається те, що вони роблять. У мене такого ніколи не було. Спад настає, коли у тебе немає нових викликів, але ти сам можеш собі їх придумувати. Особливо це працює у тих людей, хто божевільно амбітний або хто може знайти джерело свого драйву: ринок, клієнти, его. Багатьом людям можна придумати такі речі”, — резюмував він.

Довідка

МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює усі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC. Засновник компанії — Юрій Косюк.

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