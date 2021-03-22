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Агробизнесмен Косюк раскрыл свою концепцию счастья

Агробизнесмен Косюк раскрыл свою концепцию счастья

Киев  •  УНН

 • 18799 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Один из самых влиятельных бизнесменов Украины Юрий Косюк считает, что самое большое счастье - это свобода выбора и свобода решения, сообщает УНН.

“Для меня свобода — бесценна, нет денег, ради которых я мог бы ею пожертвовать. Бизнес для меня — это тоже о свободе”, — сказал Косюк в интервью изданию Forbes.

Свою концепцию счастья Косюк реализует и в своей компании МХП.

“Все просто и прагматично. Счастливые люди — продуктивные и приносят лучший результат. Я всегда привожу бытовой пример: когда ты счастлив, то можешь делать пять дел одновременно и забывать о чувстве голода. Счастливая жена никогда не будет жаловаться, что она не успевает что-то сделать по хозяйству или устала ухаживать за детьми.

Счастливые люди — они многорукие и самозарядные. Счастливых людей очень просто заметить. У меня окна выходят на парковку, и я иногда смотрю, как сотрудники идут к своим машинам, и можно увидеть, насколько у них все или хорошо, или плохо. Даже по походке можно увидеть динамику”, — уточнил владелец компании.

Также Косюк отметил, что не верит в выгорание.

“Выгорают люди, которым не нравится то, что они делают. У меня такого никогда не было. Спад наступает, когда у тебя нет новых вызовов, но ты сам можешь себе их придумывать. Особенно это работает у тех людей, кто безумно амбициозный или может найти источник своего драйва: рынок, клиенты, эго. Многим людям можно придумать такие вещи”, — резюмировал он.

Справка

МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC. Основатель компании — Юрий Косюк.

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