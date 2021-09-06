Агробізнес і МінАПК зайнялися цифровими проектами

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Цифровізацію агропроектів та трансформацію взаємодії між бізнесом та державою обговорили на зустрічі представники агрохолдингу МХП із заступником міністра агрополітики Тарасом Дзьобою, передає УНН.

Цитата

“Заступник міністра Тарас Дзьоба розповів про проекти, над якими наразі працює Міністерство. Це аграрний комплекс, рибне господарство та земельний напрямок. Усі проекти будуть цифровими та допоможуть у трансформації процесів взаємодії між державою та бізнесом чи фермерами”, — зазначили в холдингу.

Із презентацією проектів МХП виступила Ірина Зайченко, керівник ІТ-проектів та програм МХП. Вона розповіла над якими системами автоматизації агровиробництва працює компанія.

“Впровадження проектів автоматизації та диджиталізації потребують гнучких підходів. Оскільки наша компанія росте й змінюється, ми прагнемо не тільки оцифровувати бізнес-процеси, а формуємо єдину інформаційну систему на базі продуктивної та масштабованої платформи”, — зазначила вона.

Це проекти для агрономічної служби, ведення матеріального обліку, електронні ТТН, земельні відносини та технологічне планування, уточнили в МХП.

“Україна сильна й спроможна країна. І якщо держава зможе знайти співпрацю із бізнесом, побудувати сильні сервіси — це задасть справжній прорив для галузі”, — прокоментував Дзьоба.

Сторони поділилися своїми напрацьованими проектами та домовилися в майбутньому обмінюватися досвідом у їх створенні, щоб пришвидшити процес цифрової трансформації в агросекторі.

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