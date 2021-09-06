Агробізнес і МінАПК зайнялися цифровими проектами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Цифровізацію агропроектів та трансформацію взаємодії між бізнесом та державою обговорили на зустрічі представники агрохолдингу МХП із заступником міністра агрополітики Тарасом Дзьобою, передає УНН.
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“Заступник міністра Тарас Дзьоба розповів про проекти, над якими наразі працює Міністерство. Це аграрний комплекс, рибне господарство та земельний напрямок. Усі проекти будуть цифровими та допоможуть у трансформації процесів взаємодії між державою та бізнесом чи фермерами”, — зазначили в холдингу.
Із презентацією проектів МХП виступила Ірина Зайченко, керівник ІТ-проектів та програм МХП. Вона розповіла над якими системами автоматизації агровиробництва працює компанія.
“Впровадження проектів автоматизації та диджиталізації потребують гнучких підходів. Оскільки наша компанія росте й змінюється, ми прагнемо не тільки оцифровувати бізнес-процеси, а формуємо єдину інформаційну систему на базі продуктивної та масштабованої платформи”, — зазначила вона.
Це проекти для агрономічної служби, ведення матеріального обліку, електронні ТТН, земельні відносини та технологічне планування, уточнили в МХП.
“Україна сильна й спроможна країна. І якщо держава зможе знайти співпрацю із бізнесом, побудувати сильні сервіси — це задасть справжній прорив для галузі”, — прокоментував Дзьоба.
Сторони поділилися своїми напрацьованими проектами та домовилися в майбутньому обмінюватися досвідом у їх створенні, щоб пришвидшити процес цифрової трансформації в агросекторі.