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Агробизнес и МинАПК занялись цифровыми проектами

Агробизнес и МинАПК занялись цифровыми проектами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Цифровизацию агропроектов и трансформацию взаимодействия между бизнесом и государством обсудили на встрече представители агрохолдинга МХП с заместителем министра агрополитики Тарасом Дзьобой, передает УНН.

Цитата

"Заместитель министра Тарас Дзьоба рассказал о проектах, над которыми сейчас работает Министерство. Это аграрный комплекс, рыбное хозяйство и земельное направление. Все проекты будут цифровыми и помогут в трансформации процессов взаимодействия между государством и бизнесом или фермерами", - отметили в холдинге.

С презентацией проектов МХП выступила Ирина Зайченко, руководитель ІТ-проектов и программ МХП. Она рассказала над какими системами автоматизации агропроизводства работает компания.

"Внедрение проектов автоматизации и диджитализации требует гибких подходов. Поскольку наша компания растет и меняется, мы стараемся не только оцифровывать бизнес-процессы, а формируем единую информационную систему на базе производительной и масштабируемой платформы", - отметила она.

Это проекты для агрономической службы, ведения материального учета, электронные ТТН, земельные отношения и технологическое планирование, уточнили в МХП.

"Украина сильная и способна страна. И если государство сможет найти сотрудничество с бизнесом, построить сильные сервисы - это даст настоящий прорыв для отрасли", - прокомментировал Дзьоба.

Стороны поделились своими наработанными проектами и договорились в будущем обмениваться опытом в их создании, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации в агросекторе.

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