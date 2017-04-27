Аграрний комітет ВР погодив впровадження в Україні фандоматів для збору тари
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України “Про систему збирання та утилізації використання тари”, що передбачає впровадження в країні фандоматів для збору тари, повідомляє УНН.
“Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 23.03.2017 розглянув проект Закону України „Про систему збирання та утилізації використання тари“, реєстр. № 5614 від 28.12.2016, поданий народними депутатами України Луценко І.С., Тригубенком С.М., Іоновою М.М. та іншими.
Законопроект визначає організаційні, правові та економічні засади впровадження та функціонування системи збору використаної тари з метою забезпечення максимальної її переробки та утилізації, ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, захист довкілля”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше вказаний законопроект схвалив екологічний комітет Верховної Ради.
Система, яку запропонували нардепи наразі діє у Німеччині, Польщі, Фінляндії та інших європейських країнах.