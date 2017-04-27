Аграрный комитет ВР одобрил внедрение в Украине фандоматов для сбора тары
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины "О системе сбора и утилизации использования тары", предусматривающий внедрение в стране фандоматов для сбора тары, сообщает УНН.
"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений на своем заседании 23.03.2017 рассмотрел проект Закона Украины "О системе сбора и утилизации использования тары", рег. № 5614 от 28.12.2016, поданный народными депутатами Украины Луценко И.С., Тригубенка С.М., Ионовой М.М. и другими.
Законопроект определяет организационные, правовые и экономические основы внедрения и функционирования системы сбора использованной тары с целью обеспечения максимальной ее переработки и утилизации, экономного использования материально-сырьевых и энергетических ресурсов, защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее указанный законопроект одобрил экологический комитет Верховной Рады.
Система, которую предложили нардепы пока действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.