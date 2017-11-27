Аграрні розписки залучили 1,7 млрд грн за три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Починаючи із 2014 року у вісьмох областях України, де функціонує проект із запровадження аграрних розписок, за допомогою цього інструменту залучено понад 1,7 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"У вісьмох областях України, де реалізовується проект із запровадження аграрних розписок, з 2014 року за допомогою цього інструменту залучено понад 1 мільярд 70 мільйонів гривень", - повідомила вона.
Як наголосила вона, аграрна розписка користується все більшою популярністю. Серед причин - зниження ринкових ризиків для обох сторін, відносна простота і швидкість (у середньому два тижні) укладання, гарантування зобов’язань.
"Можливість негайного примусового виконання аграрної розписки у разі її невиконання боржником та наявність історії їх виконання за кожним суб’єктом у Реєстрі аграрних розписок є додатковими факторами для прийняття рішень потенційними кредиторами. Цікавий факт, 60% укладених розписок – фінансові, що передбачають відносини у грошовій формі. Для комерційних банків аграрні розписки стають привабливим інструментом, що дозволяє розширити кредитний портфель. Тим більш, що сільськогосподарські товаровиробники є дисциплінованими позичальниками", - відзначила заступник Міністра.
Аграрні розписки використовують у 8-ми областях: Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій області. Планується поширення проекту й у інших областях України.
Нагадаємо, у 2018 році сільгоспвиробники отримають доступ до безкоштовних кредитів для відновлення галузі тваринництва.