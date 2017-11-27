Аграрні розписки залучили 1,7 млрд грн за три роки

"У вісьмох областях України, де реалізовується проект із запровадження аграрних розписок, з 2014 року за допомогою цього інструменту залучено понад 1 мільярд 70 мільйонів гривень", - повідомила вона.

Як наголосила вона, аграрна розписка користується все більшою популярністю. Серед причин - зниження ринкових ризиків для обох сторін, відносна простота і швидкість (у середньому два тижні) укладання, гарантування зобов’язань.

"Можливість негайного примусового виконання аграрної розписки у разі її невиконання боржником та наявність історії їх виконання за кожним суб’єктом у Реєстрі аграрних розписок є додатковими факторами для прийняття рішень потенційними кредиторами. Цікавий факт, 60% укладених розписок – фінансові, що передбачають відносини у грошовій формі. Для комерційних банків аграрні розписки стають привабливим інструментом, що дозволяє розширити кредитний портфель. Тим більш, що сільськогосподарські товаровиробники є дисциплінованими позичальниками", - відзначила заступник Міністра.

Аграрні розписки використовують у 8-ми областях: Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій області. Планується поширення проекту й у інших областях України.

Нагадаємо, у 2018 році сільгоспвиробники отримають доступ до безкоштовних кредитів для відновлення галузі тваринництва.