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Аграрные расписки привлекли 1,7 млрд грн за три года

Аграрные расписки привлекли 1,7 млрд грн за три года

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Начиная с 2014 года у восьми областях Украины, где функционирует проект по внедрению аграрных расписок, с помощью этого инструмента привлечено более 1,7 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В восьми областях Украины, где реализуется проект по внедрению аграрных расписок, с 2014 года с помощью этого инструмента привлечено более 1,7 млрд гривен", - сообщила она.

Как отметила она, аграрная расписка пользуется все большей популярностью. Среди причин - снижение рыночных рисков для обеих сторон, относительная простота и скорость (в среднем две недели) заключения, обеспечения обязательств.

"Возможность немедленного принудительного исполнения аграрной расписки в случае ее невыполнения должником и наличие истории их выполнения за каждым субъектом в Реестре аграрных расписок являются дополнительными факторами для принятия решений потенциальными кредиторами. Интересный факт, 60% заключенных расписок - финансовые, предусматривающие отношения в денежной форме. Для коммерческих банков аграрные расписки становятся привлекательным инструментом, позволяющим расширить кредитный портфель. Тем более, что сельскохозяйственные товаропроизводители являются дисциплинированными заемщиками", - отметила замминистра.

Аграрные расписки используют в 8-ми областях: Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой области. Планируется распространение проекта и в других областях Украины.

Напомним, в 2018 году сельхозпроизводители получат доступ к бесплатным кредитам для восстановления отрасли животноводства.

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