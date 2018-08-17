Аграрії зібрали ранні зернові з 99% засіяних площ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ранні зернові зібрано з 99% засіяних площ, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Станом на 17 серпня збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 9,8 млн га, що складає 99% від прогнозних до збирання площ. Намолочено близько 34 млн тонн зерна при врожайності 34,7 ц/га”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- озимої пшениці — 24,3 млн тонн;
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- ярої пшениці — 624 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3,1 млн тонн;
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- ярого ячменю — 4,4 млн тонн;
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- жита — 381 тис. тонн;
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- вівса — 391 тис. тонн;
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- гороху — 793 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 82 тис. тонн ярого ріпаку.
“Паралельно зі збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку, під урожай 2019 року. На даний час посіяно 342,9 тис. га (39% до прогнозу)”, — додали у Мінагрополітики.
Нагадаємо, за шість місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС овочів на 24 млн 293 тис. доларів США.