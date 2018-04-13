Аграрії вже посіяли майже 940 тис. га ярих зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сільгоспвиробники станом на 13 квітня посіяли ранніх зернових та зернобобових культур на площі 936тис. га або 39% до прогнозу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.
Як поінформували у прес-службі, зокрема, посіяно ярого ячменю – 625 тис. га, вівса – 43 тис. га, пшениці – 53 тис. га, гороху – 215 тис. га.
На сьогодні також у 8 областях України розпочато посів соняшнику, який проведено на площі 91 тис. га, що складає 2% від прогнозних 5,58 млн га. З технічних культур також вже посіяно 39 тис. га (13%) цукрових буряків.
За інформацією міністерства, посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,4 млн га, в тому числі ранніх ярих зернових – 2,4 млн га. При цьому, уточнили у відомстві, структура зернового клину під урожай 2018 року може корегуватися в залежності від умов перезимівлі озимих культур за рахунок оптимізації площ ярих зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх круп’яних культур.
За попередніми даними регіонів посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2018 року очікується в межах 27,2 млн га або на рівні 2017 року.
Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році, але без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.