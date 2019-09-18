Аграрії в Україні почали збирати цукрові буряки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні розпочато збирання цукрових буряків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
"Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га", - йдеться у повідомленні.
Загалом, як вказано, збиральна кампанія проведена на площі 10,5 млн га або 69% до прогнозу, при цьому намолочено 41,6 млн тонн зерна.
Зокрема, зібрано:
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- ранніх зернових та зернобобових культур – 39,3 млн тонн з площі 9,97 млн га або 99,9% до прогнозу;
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- кукурудзи – 2,0 млн тонн з площі 338 тис. га або 7% до прогнозу;
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- гречки – 49 тис. тонн з площі 36 тис. га або 54% до прогнозу;
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- проса – 128 тис. тонн з площі 68 тис. га або 76% до прогнозу.
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Крім того, соняшнику обмолочено на площі 3,0 млн га або 52% та зібрано 5,8 млн тонн при середній урожайності 22,3 ц/га.
Сої обмолочено на площі 593 тис. га або 38% до прогнозу та зібрано 1,4 млн тонн зерна при середній урожайності 22,9 ц/га.
Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимих культур. Так, українські аграрії провели сівбу озимих зернових культур на площі 1,3 млн га або 17% до прогнозу.
Зокрема, посіяно:
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- озимої пшениці – 1,2 млн га або 19% до прогнозу;
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- жита – 41 тис. га або 34% до прогнозу;
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- озимого ячменю – 46 тис. га або 5% до прогнозу.
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Крім того, озимого ріпаку посіяно 945 тис. га або 88% до прогнозу.
Нагадаємо, Україна відправила на експорт вже понад 11 млн тонн зерна.