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Аграрії в Україні почали збирати цукрові буряки

Аграрії в Україні почали збирати цукрові буряки

Київ • УНН

 • 25506 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні розпочато збирання цукрових буряків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

"Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як вказано, збиральна кампанія проведена на площі 10,5 млн га або 69% до прогнозу, при цьому намолочено 41,6 млн тонн зерна.

Зокрема, зібрано:

  • ранніх зернових та зернобобових культур – 39,3 млн тонн з площі 9,97 млн га або 99,9% до прогнозу;
  • кукурудзи – 2,0 млн тонн з площі 338 тис. га або 7% до прогнозу;
  • гречки – 49 тис. тонн з площі 36 тис. га або 54% до прогнозу;
  • проса – 128 тис. тонн з площі 68 тис. га або 76% до прогнозу.

Крім того, соняшнику обмолочено на площі 3,0 млн га або 52% та зібрано 5,8 млн тонн при середній урожайності 22,3 ц/га.

Сої обмолочено на площі 593 тис. га або 38% до прогнозу та зібрано 1,4 млн тонн зерна при середній урожайності 22,9 ц/га.

Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимих культур. Так, українські аграрії провели сівбу озимих зернових культур на площі 1,3 млн га або 17% до прогнозу.

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці – 1,2 млн га або 19% до прогнозу;
  • жита – 41 тис. га або 34% до прогнозу;
  • озимого ячменю – 46 тис. га або 5% до прогнозу.

Крім того, озимого ріпаку посіяно 945 тис. га або 88% до прогнозу.

Нагадаємо, Україна відправила на експорт вже понад 11 млн тонн зерна.

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