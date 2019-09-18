Аграрии в Украине начали собирать сахарную свеклу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине начат сбор сахарной свеклы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"По состоянию на 18 сентября украинские аграрии в 10-ти областях приступили к уборке сахарной свеклы, которых выкопано на площади 12 тыс. га или 6% к прогнозу и собрано 558 тыс. тонн при урожайности 457,7 ц/га", - говорится в сообщении.
В общем, как указано, уборочная кампания проведена на площади 10,5 млн га или 69% к прогнозу, при этом намолочено 41,6 млн тонн зерна.
В частности, собрано:
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- ранних зерновых и зернобобовых культур - 39,3 млн тонн с площади 9,97 млн га или 99,9% к прогнозу;
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- кукурузы - 2,0 млн тонн с площади 338 тыс. га или 7% к прогнозу;
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- гречки - 49 тыс. тонн с площади 36 тыс. га или 54% к прогнозу;
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- проса - 128 тыс. тонн с площади 68 тыс. га или 76% к прогнозу.
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Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,0 млн га или 52% и собрано 5,8 млн тонн при средней урожайности 22,3 ц/га.
Сои обмолочено на площади 593 тыс. га или 38% к прогнозу и собрано 1,4 млн тонн зерна при средней урожайности 22,9 ц/га.
Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, украинские аграрии провели сев озимых зерновых культур на площади 1,3 млн га или 17% к прогнозу.
В частности, посеяно:
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- озимой пшеницы - 1,2 млн га или 19% к прогнозу;
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- ржи - 41 тыс. га или 34% к прогнозу;
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- озимого ячменя - 46 тыс. га или 5% к прогнозу.
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Кроме того, озимого рапса посеяно 945 тыс. га или 88% к прогнозу.
Напомним, Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна.