Аграрії отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сільгоспвиробники у 2018 році зможуть отримати доступ до безкоштовних кредитів для відновлення галузі тваринництва. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час святкування Дня сільського господарства, передає кореспондент УНН.
"Я хочу, щоб у 2018 році наші агропромислові агровиробники отримували доступ і вони отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва в країні", - запевнив Глава уряду.
За його словами, це додаткові десятки мільярдів, які будуть направлені сільгоспвиробниками на відновлення тваринництва, будівництво нових ферм, нових молочнотоварних комплексів.
Він також зазначив, що близько 3 млрд грн уряд зможе направити у наступному році на розвиток тваринництва.
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