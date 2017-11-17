Аграрії отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва - Гройсман

"Я хочу, щоб у 2018 році наші агропромислові агровиробники отримували доступ і вони отримають доступ до безкоштовних кредитів на відновлення тваринництва в країні", - запевнив Глава уряду.

За його словами, це додаткові десятки мільярдів, які будуть направлені сільгоспвиробниками на відновлення тваринництва, будівництво нових ферм, нових молочнотоварних комплексів.

Він також зазначив, що близько 3 млрд грн уряд зможе направити у наступному році на розвиток тваринництва.

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