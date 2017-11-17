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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14098 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28273 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35569 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100155 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87912 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97394 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124517 просмотра

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Аграрии получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства - Гройсман

Аграрии получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 16409 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сельхозпроизводители в 2018 году смогут получить доступ к бесплатным кредитам для восстановления отрасли животноводства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время празднования Дня сельского хозяйства, передает корреспондент УНН.

"Я хочу, чтобы в 2018 году наши агропромышленные агропроизводители получали доступ и они получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства в стране", - заверил глава правительства.

По его словам, это дополнительные десятки миллиардов, которые будут направлены сельхозпроизводителями на восстановление животноводства, строительство новых ферм, новых молочно-товарных комплексов.

Он также отметил, что около 3 млрд грн правительство сможет направить в следующем году на развитие животноводства.

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