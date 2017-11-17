Аграрии получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства - Гройсман

"Я хочу, чтобы в 2018 году наши агропромышленные агропроизводители получали доступ и они получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства в стране", - заверил глава правительства.

По его словам, это дополнительные десятки миллиардов, которые будут направлены сельхозпроизводителями на восстановление животноводства, строительство новых ферм, новых молочно-товарных комплексов.

Он также отметил, что около 3 млрд грн правительство сможет направить в следующем году на развитие животноводства.

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