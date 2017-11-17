Аграрии получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сельхозпроизводители в 2018 году смогут получить доступ к бесплатным кредитам для восстановления отрасли животноводства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время празднования Дня сельского хозяйства, передает корреспондент УНН.
"Я хочу, чтобы в 2018 году наши агропромышленные агропроизводители получали доступ и они получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление животноводства в стране", - заверил глава правительства.
По его словам, это дополнительные десятки миллиардов, которые будут направлены сельхозпроизводителями на восстановление животноводства, строительство новых ферм, новых молочно-товарных комплексов.
Он также отметил, что около 3 млрд грн правительство сможет направить в следующем году на развитие животноводства.
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