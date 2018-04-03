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Аграрії оточили Верховну Раду, бастуючи проти "поправок Хомутинніка"

Аграрії оточили Верховну Раду, бастуючи проти "поправок Хомутинніка"

Київ • УНН

 • 28105 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, о 9:00 ранку аграрії знову прийшли під Верховну Раду, бастуючи проти скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур, передає кореспондент УНН.

Вони вимагають від народних депутатів скасувати так звані "поправки Хомутинніка” та ухвалити їхній законопроект №7403-2, який повертає відшкодування ПДВ.

"Цей законопроект підтримали 15 обласних рад – більша частина країни, міжнародні установи, ряд народних депутатів та усі найбільші аграрні асоціації", - зазначили у Всеукраїнській аграрній раді, яка організаційно підтримує протест.

Раніше народний депутат Іван Мірошніченко зазначав, що фермерів підтримала Європейська бізнес асоціація, до якої входять Нібулон, Glencore, Сargill, Bunge, Louis Dreyfus, CHS, CofcoAgri, AgroTrade, NWG. Також підтримали деякі вітчизняні переробники: "Миронівський хлібопродукт", "Астарта", "АТК".

Водночас, на скасуванні ПДВ досі наполягає "Кернел", що належить народному депутату, члену податкового комітету ВР Віталію Хомутинніку.

Проти "Кернел" та "поправок Хомутинніка" аграрії два тижні протестували у березні, блокуючи дороги. Вони вважають, що саме Хомутиннік ініціював у грудні минулого року ці зміни до Податкового кодексу України, оскільки це збільшить доходи "Кернел" на 16%.

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