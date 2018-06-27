Аграрії намолотили 2,7 млн тонн ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Станом на 27 червня аграрії зібрали 2 млн 707,8 тис. тонн зерна нового врожаю. Про це повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.
“Станом на 27 червня збирання ранніх зернових та зернобобових культур триває у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Донецькій, Хмельницькій та Черкаській областях. Вже намолочено 2 707,8 тис. тонн зерна нового врожаю”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- озимої пшениці — 1 156 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 1 477,5 тис. тонн;
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- ярої пшениці — 0,8 тис. тонн;
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- ярого ячменю — 21 тис. тонн;
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- гороху — 52,4 тис. тонн.
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Крім того, у Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях триває збирання озимого ріпаку, якого намолочено 236,2 тис. тонн.
Нагадаємо, з початку 2017/2018 маркетингового року Україною поставлено на зовнішні ринки 39 млн тонн зернових. Крім того, за цей період було експортовано 412,4 тис. тонн борошна.