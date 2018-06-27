Аграрии намолотили 2,7 млн тонн ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на 27 июня аграрии собрали 2 млн 707,8 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.
“По состоянию на 27 июня сбор ранних зерновых и зернобобовых культур продолжается в Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях. Уже намолочено 2 707,8 тыс. тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.
В частности, собрано:
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- озимой пшеницы — 1156 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 1 477,5 тыс. тонн;
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- яровой пшеницы — 0,8 тыс. тонн;
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- ярового ячменя — 21 тыс. тонн;
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- гороха — 52,4 тыс. тонн.
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Кроме того, в Винницкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 236,2 тыс. тонн.
Напомним, с начала 2017/2018 маркетингового года Украиной поставлено на внешние рынки 39 млн тонн зерновых. Кроме того, за этот период было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки.