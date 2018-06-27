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Аграрии намолотили 2,7 млн тонн ранних зерновых

Аграрии намолотили 2,7 млн тонн ранних зерновых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на 27 июня аграрии собрали 2 млн 707,8 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.

“По состоянию на 27 июня сбор ранних зерновых и зернобобовых культур продолжается в Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях. Уже намолочено 2 707,8 тыс. тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.

В частности, собрано:

  • озимой пшеницы — 1156 тыс. тонн;
  • озимого ячменя — 1 477,5 тыс. тонн;
  • яровой пшеницы — 0,8 тыс. тонн;
  • ярового ячменя — 21 тыс. тонн;
  • гороха — 52,4 тыс. тонн.

Кроме того, в Винницкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 236,2 тыс. тонн.

Напомним, с начала 2017/2018 маркетингового года Украиной поставлено на внешние рынки 39 млн тонн зерновых. Кроме того, за этот период было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки.

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