Аграрії мають наситити країну якісною продукцією з помірними цінами - Гройсман

"Наше завдання в наступному році наситити Україну всередині якісною і за помірними цінами аграрною продукцією. Ми маємо далі утримувати лідерство як країна експортер", - зазначив він.

Однак, наголосив Прем’єр, у країні має бути змінена модель національної економіки – перехід від сировинного типу до створення доданої вартості і готової продукції.

Нагадаємо, сільгоспвиробники у 2018 році зможуть отримати доступ до безкоштовних кредитів для відновлення галузі тваринництва.