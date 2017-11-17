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Аграрії мають наситити країну якісною продукцією з помірними цінами - Гройсман

Аграрії мають наситити країну якісною продукцією з помірними цінами - Гройсман

Київ • УНН

 • 13684 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сільгоспвиробники у 2018 році мають забезпечити державу якісною продукцією за помірними цінами. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час святкування Дня сільського господарства, передає кореспондент УНН.

"Наше завдання в наступному році наситити Україну всередині якісною і за помірними цінами аграрною продукцією. Ми маємо далі утримувати лідерство як країна експортер", - зазначив він.

Однак, наголосив Прем’єр, у країні має бути змінена модель національної економіки – перехід від сировинного типу до створення доданої вартості і готової продукції.

Нагадаємо, сільгоспвиробники у 2018 році зможуть отримати доступ до безкоштовних кредитів для відновлення галузі тваринництва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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